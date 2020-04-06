Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda 250 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

06.04.2020 11:29 | Son Güncelleme: 06.04.2020 11:29
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda 250 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 38 plakalı otomobil sürücüsü N.A.Ö. ile aracın içinde bulunan Y.Y. ve M.Ö. uyuşturucu madde satışı yaptıkları esnada 250 gram uyuşturucu maddeyle suçüstü yakalandı. Uyuşturucu maddeyi satmaya çalışan N.A.Ö.'nün evinde yapılan aramada ise 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 2 adet ruhsatsız tabanca, 161 adet 9 mm fişek, 1 adet 7x65 mm fişek, 47 adet 12 kalibre av tüfeği fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik yapılan operasyonlar, yine halkın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edeceği bildirildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Jandarma, Kayseri, 3. Sayfa
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› 3. Sayfa ››Jandarmadan uyuşturucu operasyonu - Haberler
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Fitch Ratings’den Türkiye için güzel haber: Büyüme sürecek Haberler
Fitch Ratings'den Türkiye için güzel haber: Büyüme sürecek
Köye aşıya giden Tarım ve Orman Müdürü, hareketiyle gönülleri fethetti Haberler
Köye aşıya giden Tarım ve Orman Müdürü, hareketiyle gönülleri fethetti
Salgın nedeniyle eve gitmeyen Trabzonlunun keyfi yerinde: Kadın dırdırından kurtuluyoruz Haberler
Salgın nedeniyle eve gitmeyen Trabzonlunun keyfi yerinde: Kadın dırdırından kurtuluyoruz
Dünya koronavirüsle boğuşurken, Çin’de sadece 1 ölüm gerçekleşti Haberler
Dünya koronavirüsle boğuşurken, Çin'de sadece 1 ölüm gerçekleşti
Koronavirüs havadan bulaşır mı? Bilim dergisi korkutan iddiaya noktayı koydu Haberler
Koronavirüs havadan bulaşır mı? Bilim dergisi korkutan iddiaya noktayı koydu
Görüntü Türkiye’den! Sıradan bir kaza haberine bu kare damga vurdu Haberler
Görüntü Türkiye'den! Sıradan bir kaza haberine bu kare damga vurdu
Korona muskası yazan dolandırıcı, suçüstü yakalandı Haberler
Korona muskası yazan dolandırıcı, suçüstü yakalandı
Bakan’dan üreticiye tohum müjdesi! 21 ilde hibe edilecek Haberler
Bakan'dan üreticiye tohum müjdesi! 21 ilde hibe edilecek

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

12:29: Sosyal yardımları PTT görevlileri evlere dağıtılıyor - Haberler 12:28: İYİ Partili Tatlıoğlu'ndan, düşük gelirlilere 500 lira yardım önerisi - Haberler 12:26: İşaret diliyle 'Evde kal' mesajı verdiler - Haberler 12:25: Talas'ta tedbirlere uymayan 25 kişiye 9 bin 800 TL idari para cezası - Haberler 12:25: Koronavirüs salgınını 'kitlesel histeri' olarak niteleyen ABD'li pastör, Covid-19'dan öldü - Haberler 12:04: Acı içinde kıvranan ineğin doğumunu Tarım ve Orman Müdürü gerçekleştirdi - Haberler 11:51: Uzmanlar, "Koronavirüs havadan bulaşıyor" iddiasını yalanladı: Kanıt yok - Haberler 11:40: Sürücü, dereye uçan otomobilinin üzerine oturup kurtarılmayı bekledi - Haberler 11:05: Pentagon'a yazdığı mektup sonrası görevden alınan komutan koronavirüse yakalandı - Haberler 10:37: Koronavirüs için muska yazıp insanları dolandıran şahıs, polise suçüstü yakalandı - Haberler 10:36: Florida'da 18 süren yangında 3 bin 500 araç alev alev yandı 09:50: Canlı yayında tüyler ürperten iddia: Türkiye'deki vaka sayısı 600 ila 900 bin