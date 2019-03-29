Jandarmadan Uyuşturucu Operasyonu: 5 Tutuklama

Kaynak: İHA

Denizli'de jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda çeşitli türlerdeki uyuşturucular ve uyuşturucu satışından sağlandığı düşünülen yaklaşık 21 bin TL tutarında para ile yakalanan 5 kişi tutuklandı. Operasyonda uyuşturucuları ise 'evlat' isimli narkotik köpeği buldu.Edinilen bilgilere göre, operasyon Merkezefendi ve Pamukkale ilçelerinde yapıldı. Uyuşturucu satışı yapıldığı yönünde aldığı istihbaratı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler harekete geçerek 3 farklı adrese eş zamanlı baskınlar düzenledi. Evlat isimli narkotik köpeğinin de kullanıldığı operasyonlarda ev ve araçlarda yapılan aramalarda içime hazır halde 45 gram ağırlığında 50 adet fişek diye tabir edilen esrar, 19 gram metamfetamin, 6 adet extacy uyuşturucu hap, uyuşturucu satışından elde edilen 20 bin 900 TL nakit para, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve bu tüfeklere ait mermiler ele geçirildi.Operasyonda gözaltına alınan 5 kişi ise çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi. - DENİZLİ