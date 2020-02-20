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Jandarmadan uyuşturucu operasyonun,1 gözaltı

Yozgat'ın Akdağmadeni İlçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

20.02.2020 10:43 | Son Güncelleme: 20.02.2020 10:43Jandarmadan uyuşturucu operasyonun,1 gözaltı
'ın İlçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre İl jandarma Komutanlığı ekipleri Akdağmadeni ilçesi Karapir köyünde bulunan maden ocağında kenevir yetiştirdiği ihbarı aldı. Olay ile ilgili adli makamlara bilgi verilerek ve bahse konu maden ocağında arama yapıldı. Jandarma Ekiplerinin yaptığı arama neticesinde maden ocağı içerisinde kullanılmayan bir oda içerisinde 10 kök kenevir bitkisi ile 150 gr. Kenevir tohumu ele geçirildi.

Ele geçirilen uyuşturucu maddelerinin maden ocağında çalışan F.S. isimli şüpheliye ait olduğu tespit edildi. Olay ile ilgili yakalanan F.S isimli şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. - YOZGAT

Akdağmadeni, Yozgat, Güncel

Kaynak: İHA

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