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Jandarmadan uyuşturucuya 'Şok' darbe

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan 'Şok' uygulamasında uyuşturucu madde ele geçirilen aracın sürücüsü ve yanındaki kişi gözaltına alındı.

21.08.2019 09:03 Jandarmadan uyuşturucuya 'Şok' darbe
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan 'Şok' uygulamasında uyuşturucu madde ele geçirilen aracın sürücüsü ve yanındaki kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, rutin uygulamalarını aralıksız sürdüren Malkara İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Alaybey Mahallesi mevkiinde yapılan 'Şok' uygulamasında durdurulan bir araçta 25 gram kubar esrar ve hassas kantar ele geçirildi. Uyuşturucu ve kantara el konulurken, gözaltına alınan araçtaki B.D. ve D.B. çıkarıldıkları adli makamlarca serbest bırakıldı. - TEKİRDAĞ

Jandarma, Tekirdağ, Malkara, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR (1)
XXX: serbest kalacaklar tabi bırakın artık şunu yasal yapın
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