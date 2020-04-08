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Jandarmadan uyuşturucuyla mücadelede 2 kişiyi yakaladı

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında 2 kişiyi gözaltına aldı.

08.04.2020 16:38 | Son Güncelleme: 08.04.2020 16:38
Jandarmadan uyuşturucuyla mücadelede 2 kişiyi yakaladı
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında 2 kişiyi gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez ilçede sorumluluk bölgesinde uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı tespit edilen U.D. isimli şahsın evinde arama yaptı. Yapılan aramada jandarma ekiplerince 265 gram toz esrar maddesi, 1 adet uyuşturucu kullanma düzeneği ve uyuşturucu madde satışından elde edilen 2 bin 180 lira para ele geçirildi.

Ayrıca U.D. isimli şahsın evinden uyuşturucu madde satın almaya gelen K.S. isimli şahsın üzerinde de yapılan aramada, 5 gram toz esrar maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör ile 5 adet mermi yakalandı.

Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan şahıslardan U.D, tutuklanarak ceza evine konulurken, K.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili araştırma devam ediyor. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Etiketler: Kastamonu, Jandarma, 3. Sayfa
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