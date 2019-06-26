26.06.2019 18:02
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Jandarmadan yasa dışı kenevir ekimine geçit yok

Jandarmadan yasa dışı kenevir ekimine geçit yok

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde yasa dışı ekilen kenevir bitkisi ele geçirildi.

Samsun 'un Salıpazarı ilçesinde yasa dışı ekilen kenevir bitkisi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığına bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışma neticesinde, Salıpazarı ilçesinde yasa dışı kenevir ekimi yapıldığı bilgisi alındı. İstihbarat ekiplerince Ş.B. isimli şahsın arazisinde, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile birlikte arama yapıldı.

Yapılan aramada bir miktar kenevir bitkisi ele geçirilirken, Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN
Kaynak: İHA
Jandarma , Salıpazarı , Samsun , Kenevir , 3. Sayfa

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