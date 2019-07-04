04.07.2019 13:54
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Jandarmadan yaşlı adama yardım eli

Jandarmadan yaşlı adama yardım eli

Kilis'in Musabeyli ilçesinden ilaç almak için kent merkezine yürüyerek gitmeye çalışan yaşlı adama jandarma ekipleri yardım etti.

Kilis'in Musabeyli ilçesinden ilaç almak için kent merkezine yürüyerek gitmeye çalışan yaşlı adama jandarma ekipleri yardım etti.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçeye bağlı Fericek köyünde yaşayan 74 yaşındaki Hasan Öztan, ilaçlarını almak için yaya olarak kent merkezine doğru yola çıktı.
Yürümekte zorluk çeken yaşlı adamı fark eden bölgede görevli jandarma trafik timleri, araçlarına aldıkları Öztan'a gitmek istediği eczaneye kadar eşlik etti.
Ekipler, ilaçlarını aldıklarını yaşlı adamı minibüsle tekrar köyüne uğurladı.
Kaynak: AA
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