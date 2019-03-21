Jandarmadan Yaşlılara Moral Ziyareti

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Kırşehir İl Jandarma Komutanı Albay Ferhat Kuran ve jandarma personeli, yaşlıları ziyaret etti.İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Yaşlılar Haftası kapsamında Kuran ve beraberindeki heyet, huzurevi sakinlerini ziyaret etti.Yaşlılarla tek tek ilgilenen jandarma personeli, yaşlıların elini öperek, karanfil takdim etti.Jandarma personeli, huzurevi sakinleriyle sohbet ederek, görüş ve dileklerini dinledi. Yaşlılar da jandarma personelinin ziyaretinden memnun olduklarını ifade ederek, mutluluklarını dile getirdi.Ziyaret sonunda askeri personelle yaşlılar hatıra fotoğrafı çektirdi.