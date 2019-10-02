Haberler » 3. Sayfa » Haber

Jandarmadan 'Yaya geçidi nöbeti'

Yeşilyurt ve Battalgazi İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından trafikte yaya önceliğine dikkati çekebilmek amacıyla tüm ülkede olduğu gibi aynı saatte yaya geçidi nöbeti tutuldu.

02.10.2019 15:30Jandarmadan 'Yaya geçidi nöbeti'
Yeşilyurt ve Battalgazi İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından trafikte yaya önceliğine dikkati çekebilmek amacıyla tüm ülkede olduğu gibi aynı saatte yaya geçidi nöbeti tutuldu.

Ülke genelinde eş zamanlı olarak "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" kampanyası kapsamında Battalgazi İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahası olan Hatunsuyu mahallesinde trafikte yaya önceliğine dikkat çekerek yaya geçidi nöbeti tutuldu. Etkinlik sırasında sürücülere, Karayolları Trafik Kanununun 74'üncü maddesinde yapılan değişiklik sürücülere hatırlatıldı. Hatunsuyu İlkokulu önünde gerçekleştirilen etkinliğe Battalgazi Kaymakamı Abdul Kadir Duran, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Battalgazi İlçe Jandarma Bölük Komutanı Teğmen Kubilay Özdemir, Jandarma Trafik Tim Komutanı Astsubay Başçavuş Hakan Metin katıldı.

Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından da Dilek Mahallesinde gerçekleştirilen etkinlikte yaya geçitlerinde önceliğin yayalara ait olduğu hatırlatılarak sürücü ve yayalara eğitim broşürleri dağıtıldı. Dilek Mahallesi Şehit Hasan Yıldırım İmam Hatip Ortaokulu önünde yapılan etkinlikte, sürücülere, görevli bir kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışları ile yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermek zorun oldukları hatırlatıldı. - MALATYA

Battalgazi, Yeşilyurt, Jandarma, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
20:41 Evi yanan yaşlı çifti komşuları kurtardı
20:36 Erzurum'da Gazeteci Nagehan Alçı hakkında suç duyurusu
20:27 Irak'aki gösterilerde 2 kişi daha hayatını kaybetti
20:24 Ayvalık'ta 132 düzensiz göçmen ve 1 organizatör yakalandı
20:15 Hamile kadın ana yoldan geçmek isterken canından oldu
20:07 Kamyonetle çarpışan motosikletli 20 metre ileri fırladı, ayakkabıları yola savruldu
20:02 İki öğretmeni darp eden veli gözaltına alındı