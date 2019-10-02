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Jandarmadan "yaya önceliği" denetimi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, trafikte yaya önceliğine dikkati çekebilmek amacıyla denetim yaptı.

02.10.2019 13:12Jandarmadan
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, trafikte yaya önceliğine dikkati çekebilmek amacıyla denetim yaptı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, İçişleri Bakanlığı'nın "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla 2019 yılını "Yaya Öncelikli Trafik Yılı" ilan etmesi dolayısıyla yapılan denetimlerde sürücüler ile yayalar bilgilendirildi.

Jandarma, yayalara öncelik hakkının kendilerinde olduğunu fakat kurallara uyarak dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.

Ayrıca, kurallara uyan sürücülere teşekkür eden ekipler, yayaya yol vermeyen sürücüleri de kurallara uymaları konusunda uyardı.

İçişleri Bakanlığı, Jandarma, Güncel

Kaynak: AA

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