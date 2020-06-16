JANDARMADAN YENİ NORMAL DENETİMİ

İstanbul Valiliğince 'yeni normal'e uyulması konusunda denetimler yapılacağının açıklamasının ardından bugün de lokanta, kafe ve kıraathane gibi işletmelerde denetimler yapıldı.

16.06.2020 23:01 | Son Güncelleme: 16.06.2020 23:21
İstanbul Valiliğince 'yeni normal'e uyulması konusunda denetimler yapılacağının açıklamasının ardından bugün de lokanta, kafe ve kıraathane gibi işletmelerde denetimler yapıldı.
Sarıyer İlçe Jandarma ekipleri de karar gereğince, sorumluluk alanlarındaki iş yerlerinde denetim gerçekleştirdi. Uskumruköy'de bir lokantada yapılan denetimde ekipler "sosyal mesafe, hijyen, maske kullanımı, ateş ölçme" gibi kurallara uyulup uyulmadığını kontrol etti.
Lokanta çalışanlarına uyulması gereken kuralları hatırlatan jandarma ekipleri, çalışanlardan da uygulamalar hakkında bilgi aldı. Yapılan incelemelerde işletmede kurallara uyulduğu tespit edildi. JANDARMADAN YENİ NORMAL DENETİMİ

Kaynak: DHA

Etiketler: Jandarma, İstanbul, Sarıyer, Güncel, Haber

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