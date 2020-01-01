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Jandarmadan yılbaşı denetimi

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde yılbaşı nedeniyle jandarma ekipleri tarafından yapılan denetim 8 kişi gözaltına alındı.

01.01.2020 12:59 | Son Güncelleme: 01.01.2020 12:59 Jandarmadan yılbaşı denetimi

ANTALYA'nın ilçesinde yılbaşı nedeniyle jandarma ekipleri tarafından yapılan denetim 8 kişi gözaltına alındı.Manavgat İlçe Komutanlığı ekipleri, başta Side turizm bölgesi olmak üzere görev sahasında vatandaşların huzur içerisinde yeni yılı karşılamaları amacıyla denetim yaptı. Jandarma asayiş ve trafik ekipleriyle birlikte plaka tanıma sistemli ekip araçlarının da katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde, vatandaşların yeni yılını tebrik eden görevliler kimlik kontrollerini de gerçekleştirildi. Gece geç saatlere kadar devam eden denetimler sonucunda çeşitli suçlardan aranan 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı.



Manavgat, Jandarma, Güncel

Kaynak: DHA

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