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Jandarmadan yılbaşı öncesi kumar operasyonu

Bartın'da jandarma tarafından yılbaşı öncesi gerçekleştirilen denetim ve kontrollerde yasadı kumar makineleri ele geçirildi.

24.12.2019 16:05 | Son Güncelleme: 24.12.2019 16:10 Jandarmadan yılbaşı öncesi kumar operasyonu
'da jandarma tarafından yılbaşı öncesi gerçekleştirilen denetim ve kontrollerde yasadı kumar makineleri ele geçirildi.

Bartın'da yaklaşan yılbaşı öncesi denetimler aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Bartın'ın ilçesine bağlı Kocaköy köyünde Amasra ilçe komutanlığı ekipleri tarafından Bartın il jandarma komutanlığı JASAT unsurlarının desteği ile istihbarata dayalı yapılan denetim ve kontrollerde bir kıraathanede 'kumar ve sigara makineleri' olarak bilinen Sigaramatik kumar makinesi yakalandı.

Tespit edilen sigaramatik cihazı ve içerisinde bulunan sigara ve makinedeki paraya jandarma ekiplerince el konuldu. İşletme sahibine de kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan soruşturma açıldı. - BARTIN

Jandarma, Amasra, Bartın, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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