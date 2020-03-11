Jandarmadan yolcu trenlerine asayiş uygulaması
Balıkesir'de Jandarma ekipleri yolcu trenlerinde huzur ve güven denetimi yaptı.
11.03.2020 14:05 | Son Güncelleme: 11.03.2020 14:06
Balıkesir 'de Jandarma ekipleri yolcu trenlerinde huzur ve güven denetimi yaptı. Trenlerde yapılan asayiş uygulamasında 595 yolcuya GBT uygulaması yapılırken, 1 aranan şahıs yakalandı.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağılı 15 ekip, 64 personel ve 2 dedektör köpek eşliğinde emniyet ve asayiş ile kamu güvenliği uygulaması yapıldı. Balıkesir il sınırlarındaki tren hattı ve istasyonlarında Karesi Expresi, Altıeylül Expresi, Onyedieylül Expresi, Ege Expresi, İzmir Mavi Tren, Kütahya Postasında yapılan uygulama neticesinde 595 şahıs sorgulandı. Yapılan sorgulamalarda çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 1 şahıs yakalandı. - BALIKESİR
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağılı 15 ekip, 64 personel ve 2 dedektör köpek eşliğinde emniyet ve asayiş ile kamu güvenliği uygulaması yapıldı. Balıkesir il sınırlarındaki tren hattı ve istasyonlarında Karesi Expresi, Altıeylül Expresi, Onyedieylül Expresi, Ege Expresi, İzmir Mavi Tren, Kütahya Postasında yapılan uygulama neticesinde 595 şahıs sorgulandı. Yapılan sorgulamalarda çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 1 şahıs yakalandı. - BALIKESİR
Kaynak: İHA
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