Jandarmadan Yük Araçlarına Yönelik Uygulama

14 Aralık 2018 Cuma 12:45



14 Aralık 2018 Cuma 12:45

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul Havalimanı yolunda ağır tonajlı araçlara yönelik uygulama yaptı.Eyüpsultan ilçesinde İstanbul Havalimanı yolu üzerinde kamyon, tır gibi ağır tonajlı araçlara yönelik uygulama yapan jandarma ekipleri, araçların lastikleri, taşıdıkları yükler ve araç sürücülerinin belgelerini kontrol etti.Durdurulan bazı hafriyat kamyonu sürücülerine, trafiği tehlikeye düşürdüğü için ve araç lastiklerinin kullanım standartlarına uygun olmaması nedeniyle para cezası kesildi.Motosikletli jandarma timlerinin de destek verdiği uygulamaya, hafriyat kamyonlarının taşıdıkları yüklerin ağırlığının standartlara uygun olup olmadığı kontrol edildi.Havadan drone desteğiyle yapılan kontrollerde aynı zamanda Plaka Tanıma Sistemi de (PTS) kullanıldı. Söz konusu sistemle denetleme yapılan noktadan geçen seyir halindeki araçların daha önce herhangi bir suçta kullanılıp kullanılmadığı anında tespit edilebiliyor.İstanbul İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, benzer uygulamanın belirli aralıklarla devam edeceğini bildirdi.