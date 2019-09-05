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Jandarmadan zehir tacirlerine 12 ayrı operasyon: 16 kişi gözaltında

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları yönünde ihbar bulunan şahıslara yönelik 12 ayrı operasyon düzenledi.

05.09.2019 16:05 Jandarmadan zehir tacirlerine 12 ayrı operasyon: 16 kişi gözaltında
Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları yönünde ihbar bulunan şahıslara yönelik 12 ayrı operasyon düzenledi. Operasyonda 16 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu imalatı ve ticareti yaptıkları yönünde ihbar bulunan şahıslara yönelik 12 farklı operasyon düzenledi. 16 kişinin gözaltına alındığı operasyonda 12 kilo 680 gram kubar esrar, 585 kök kenevir, 35 adet kenevir tohumu, 6 Gr metafetamin, 1 adet tabanca ve 1 adet av tüfeği ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şahısların tamamı adli kontrol şartıyla serbest kaldı. - BURSA

Jandarma, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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