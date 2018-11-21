Jandarmalar Buldukları Yaralı Baykuşa Sahip Çıktı

Hatay'ın Hassa ilçesinde jandarma ekiplerinin arazi taraması sırasında yaralanmış halde boynuzlu baykuş bulundu.
Amanos Dağları kırsalında arazi arama tarama çalışmalarını sürdüren İlçe jandarma komutanlığı ekipleri, bölgede buldukları yaralı boynuzlu baykuşa sahip çıktı.
Aktepe jandarma karakoluna getirilen yaralı baykuşa, askerler tarafından yemek ve su verildi.
Ekiplerin haber vermesi üzerine karakola gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Hatay Şube Müdürlüğü ekipleri, yaralı bulunan boynuzlu baykuşu teslim aldı.
Görevliler, baykuşun Mustafa Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ne tedavi edileceğini, arından da doğal ortamına bırakılacağını belirtti.
Amanos Dağları,Hassa,Hatay,Jandarma
21 Kasım 2018 Çarşamba 14:27