14.06.2019 11:51
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Jandarmanın 180. yıl gururu

Jandarmanın 180. yıl gururu

Jandarma Genel Komutanlığı'nın kuruluşunun 180'nci yıl dönümü için Çanakkale Cumhuriyet Meydanında tören düzenlendi.

Jandarma Genel Komutanlığı'nın kuruluşunun 180'nci yıl dönümü için Çanakkale Cumhuriyet Meydanında tören düzenlendi.

Çanakkale İl Jandarma Alay Komutanı Jandarma Albay Emrullah Büyük, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, Sahil Güvenlik Grup Komutanı Alpaslan Baysal, şehit yakınları ve vatandaşların katılığı tören saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı Atatürk büstüne çelenk konulmasının ardından törene katılanlara ikramlar yapıldı. Jandarma Genel Komutanlığının kuruluşunun 180 yılı kutlamaları gün boyu devam edecek. - ÇANAKKALE
Kaynak: İHA
Çanakkale, Jandarma, Güncel

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