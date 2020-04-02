Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Jandarmanın baskın yaptığı evde, uyuşturucu bulundu

VAN'ın İpekyolu ilçesinde, jandarma ekiplerince eve düzenlenen baskında, 1 kilo 400 gram eroin ile 20 gram metamfetamin ele geçirildi.

02.04.2020 11:45 | Son Güncelleme: 02.04.2020 11:45
Jandarmanın baskın yaptığı evde, uyuşturucu bulundu

VAN'ın İpekyolu ilçesinde, jandarma ekiplerince eve düzenlenen baskında, 1 kilo 400 gram eroin ile 20 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler, İpekyolu ilçesine bağlı Şerefiye Mahallesi'ndeki evde uyuşturucu olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Eve düzenlenen baskında; 1 kilo 400 gram eroin, 20 gram metamfetamin ile hassas terazi ve uyuşturucu içiminde kullanılan aparat ele geçirildi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Jandarma, İpekyolu, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Jandarmanın baskın yaptığı evde, uyuşturucu bulundu - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Bakan Albayrak, Kur’an kursu öğreticileri için müjdeli haberi paylaştı Haberler
Bakan Albayrak, Kur'an kursu öğreticileri için müjdeli haberi paylaştı
Cemil Hoca’dan geriye öğrencilerinin moral için hazırladığı klip kaldı Haberler
Cemil Hoca'dan geriye öğrencilerinin moral için hazırladığı klip kaldı
İstanbul Ticaret Odası, fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı Haberler
İstanbul Ticaret Odası, fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı
İspanya’da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bini aştı Haberler
İspanya'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bini aştı
3 vakanın bulunduğu köyde, karantinaya uymayan para cezası yedi Haberler
3 vakanın bulunduğu köyde, karantinaya uymayan para cezası yedi
Koronavirüs nedeniyle elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem başlıyor Haberler
Koronavirüs nedeniyle elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem başlıyor
Salgında en acı haber! ABD’de 6 haftalık bebek koronavirüsten hayatını kaybetti Haberler
Salgında en acı haber! ABD'de 6 haftalık bebek koronavirüsten hayatını kaybetti
İstanbul’da bir profesör daha virüs nedeniyle hayatını kaybetti Haberler
İstanbul'da bir profesör daha virüs nedeniyle hayatını kaybetti

Son Dakika Güncel Haberleri

13:26: Sakarya'da tüm bölgelerdeki banklar kaldırılacak - Haber 13:25: PROF. CEMİL TAŞÇIOĞLU'NUN MEZARINA OĞLU KAŞKOLUNU BAĞLADI - Haber 13:25: Serbest piyasada altın fiyatları - Haber 13:25: Nuray'ı, arkadaşı para için öldürmüş - Haber 13:25: BM'den ekonomik uyarı - Haber 12:42: Son Dakika: İspanya'da koronavirüs salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bini aştı - Haber 12:27: Koronavirüs nedeniyle elektrik ve doğal gaz faturasında sayaç okuma sistemi değişecek - Ekonomi 12:08: İran Kasım Süleymani'yi unutmuyor! Trump elde ettikleri istihbaratı paylaşarak İran'ı uyardı - Haber 12:05: Köyündeki karantina kurallarına uymayan vatandaş, 3 bin 150 TL ceza yedi - Haber 11:36: Dünya koronavirüs salgını ile mücadele ederken yeni kolera salgını hızla yayılmaya devam ediyor - Haberler 11:34: Son dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: 380 bin üniversite öğrencisine yurt ücretleri iade ediliyor - Haber 11:22: Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu, son yolculuğuna uğurlandı - Haber