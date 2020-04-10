Jandarmanın bitkin halde bulduğu kızıl şahin koruma altına alındı
Muş'ta İl Jandarma Komutanlığında görevli askerlerin bitkin halde bulduğu kızıl şahin koruma altına alındı.
10.04.2020 19:16 | Son Güncelleme: 10.04.2020 19:16
Yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında karantinaya alınan Korkut ilçesine bağlı Güneyik köyü yakınlarında görev yapan jandarma ekipleri, devriye sırasında bitkin haldeki kızıl şahini buldu.
Bir süre koruma altında tutulan kızıl şahin, Muş Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.
Kaynak: AA