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Jandarmanın bulduğu yaralı şahin tedavi edildi

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde jandarma ekiplerince yaralı olarak bulunan şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

12.12.2019 10:34 | Son Güncelleme: 12.12.2019 10:50Jandarmanın bulduğu yaralı şahin tedavi edildi
'in ilçesinde jandarma ekiplerince yaralı olarak bulunan şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Köylerde devriye gezen Pazaryeri İlçe Komutanlığı ekipleri, yol kenarında yaralı şahini fark etti.

Yaralı şahini koruma altına alarak ilçeye getiren jandarma ekipleri, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine bilgi verdi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri yaralı kuşu, tedavi edilmesi için Bilecik Belediyesi Hayvan Barınağı veteriner kliniğine götürdü.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, Pazaryeri, Jandarma, Bilecik, Güncel

Kaynak: AA

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