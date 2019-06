Jandarmanın dedektör köpeklerinin gösterisi ilgi çekti

EDİRNE'de, Jandarma Genel Komutanlığı'nın kuruluşunun 180'inci yılı dolayısıyla düzenlenen törende sergilenen teçhizatlar ile dedektör köpeklerin yaptığı gösteriler ilgi gördü. Edirne 'de Jandarma Teşkilatı'nın 180'inci kuruluş yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı. Edirne Valisi Ekrem Canalp , Garnizon Komutanı Tuğgeneral Yüksel Erdin, İl Jandarma Komutanı Albay Alparslan Doğan'ın katıldığı kutlamalarda, jandarmanın kullandığı teçhizatlar sergilenirken, dedektör köpeklerin gösterileri ilgiyle izlendi. Sergilenen teçhizatlar arasında en çok ilgiyi jandarmanın keskin gözü olarak adlandırılan ASELSAN'ın ürettiği 6,5 kilogram ağırlığında, 30 dakika havada kalma, gece görüş ve termal görüşe sahip, 10 bin fit irtifası, lazer iniş destekli, hedefe kilitlenme ve 5 kilometre haberleşme menzili bulunan 'serçe' isimli insansız hava aracı çekti.Jandarma ekiplerinin narkotik dedektör köpekleri Pervaz, Çizik ve Çiko'nun gösterileri de ilgiyle izlendi. Köpeklerin yaklaşık yarım saatlik gösterilerinde araçta uyuşturucu madde bulma, insan kurtarma ve eğitim parkurlarındaki performansları izleyicilerden alkış topladı.İl Jandarma Komutanı Albay Alpaslan Doğan, jandarmanın başarılarla dolu 180 yıllık köklü bir tarihe sahip olduğunu belirterek, "Başarılarla dolu 180 yıllık köklü bir tarihe sahip olan Jandarma Genel Komutanlığı, kuruluşundan bugüne kadar yüce milletimizin engin sevgi ve güvenine mazhar olmuş, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğünün korunmasını, milletimizin huzur ve güvenliği ile kamu düzeninin sağlanması yönündeki hizmetleriyle ulusumuzun her zaman takdirini kazanmıştır. Jandarma Genel Komutanlığı personeli olarak bizler, milletimizin, bize olan bu teveccühünün bilincinde hareket ederek var olan bu güven ve sevgi bağını korumak, perçinlemek ve daha da güçlendirmek azim ve kararlılığındayız" dedi.Türkiye Cumhuriyeti jandarmasının kurulduğu günden bu yana halkın hizmetinde olduğunu, bundan sonra da olmaya devam edeceğini kaydeden Doğan, "Jandarma, üstün vazife anlayışı, sarsılmaz disiplini, etkili ve gerçekçi eğitimi, yüksek fiziki ve moral gücü ile kutsal vatan topraklarımız üzerinde görev yaptığı her noktada Türkiye Cumhuriyeti'nin gücü ve teminatı olmuştur. Kahramanca, canı pahasına her türlü zor koşullarda, en zor arazi kesimlerinde teröristle mücadele harekatı icra eden jandarma, emniyet teşkilatımız ve diğer kurum ve kuruluşlarla tam bir koordine içinde, bağrından çıktığı milletten aldığı destekle fedakarca görev yapmaktadır" dedi.

- Edirne