Haberler » 3. Sayfa » Jandarmanın dikkati faciayı önledi - Haberler

Jandarmanın dikkati faciayı önledi

Muğla'nın Menteşe ilçesi kırsal Yerkesik Mahallesinde devriye görevi yürüten jandarma tarafından fark edilen yangın sonrası, evde bulunan yatalak vatandaş jandarma ekipleri tarafından kurtarılarak facia önlendi.

04.12.2019 14:16 | Son Güncelleme: 04.12.2019 14:22Jandarmanın dikkati faciayı önledi
'nın ilçesi kırsal Mahallesinde devriye görevi yürüten jandarma tarafından fark edilen yangın sonrası, evde bulunan yatalak vatandaş jandarma ekipleri tarafından kurtarılarak facia önlendi.

Edinilen bilgiye göre, Menteşe İlçe Komutanlığı'na bağlı Yerkesik Jandarma Karakol ekipleri Başpınar sokak üzerinde devriye görevi yürütürken Mutlu Demir'e ait iki katlı ahşap evin çatısından dumanlar yükseldiğini gördü. Jandarma ekipleri 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptıkları ihbar sonrası olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup Amirliği ekipleri ve 112 Acil Servis ambulansı sevk edildi.

Yanan evde yatalak bir vatandaşın olduğunu bilen Jandarma ekipleri İbrahim Demir isimli yaşlı vatandaşı yanan eve girerek kurtardı. Jandarma ekiplerinin daha önceden bilgisinin olduğu yaşlı adamın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Çatı kattan yükselen alevlere itfaiye ekipleri müdahale etti. Yapılan müdahale sonrası yanan evin bitişiğindeki ahşap evlere alevler sıçramadan yangın kontrol altına alındı. Evde soğutma çalışmaları sürerken, ikinci katın bir bölümü çöktü. Ev kullanılmaz hale gelirken içindeki eşyalar da tamamen yandı.

Sobadan çıktığı tahmin edilen yangın ile ilgili olarak Yerkesik Jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. - MUĞLA

Yerkesik, Jandarma, Menteşe, Muğla, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

15:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Trump ile bir araya geldi. - Haberler
14:58 Amerika kıtasındaki 15 ülkeden Venezuela lideri Maduro ve müttefiklerine seyahat yasağı - Haberler
14:58 İran lideri Ruhani'den protesto açıklaması: Masumlar serbest bırakılsın - Haberler
14:58 Fuat Oktay, KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Atakan'ı kabul etti - Haberler
14:56 TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Bozkır, Kosova Büyükelçisi ile görüştü - Haberler
10:45 Üç lider, Buckingham Sarayı'nda Trump'ın dedikodusunu yaparken yakalandı - Haberler
09:52 18 aylık çocuklarına çiğ gıda yedirmeyen anne-baba, bebeğin ölümüne sebep oldu - Haberler
09:25 Hazırladığı kahvaltıyı beğenmeyen emekli boksör, annesini rehin aldı - Haberler
09:15 Kaza yapan motosikletlinin yardımına koşan 3 gence kamyon çarptı - Haberler
09:00 Araba dolandırıcılarının taktiği pes dedirtti: Birini Ankara'ya diğerini Manisa'ya attılar - Haberler
11:22 1 yaşındaki çocuğun yanında sigara içip video çekilmesi ihbar kabul edildi: 6 kişi gözaltında
10:16 Araştırmacı Yazar Hiçyılmaz: Erdoğan'ın ailesinin kökeni, Orta Asya'ya uzanıyor
10:10 Selahattin Demirtaş'ın son durumunu HDP'li vekil açıkladı: Holter takıldı
09:25 Hazırladığı kahvaltıyı beğenmeyen emekli boksör, annesini rehin aldı
08:51 Aybüke, derin göğüs ve bacak dekoltesiyle ödül töreninde göz kamaştırdı
4.12.2019 15:05:39