Haberler» Güncel» Haber

Jandarmanın dikkati sayesinde orman yangını büyümeden söndürüldü

BURSA'nın Kestel ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın jandarma ekiplerinin dikkati sayesinde büyümeden söndürüldü.

28.08.2019 05:40 Jandarmanın dikkati sayesinde orman yangını büyümeden söndürüldü
BURSA'nın Kestel ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın jandarma ekiplerinin dikkati sayesinde büyümeden söndürüldü.
Yangın saat 22.00 sıralarında Kestel ilçesi Gölbaşı Mahallesi mevkiindeki ormanlık alanda çıktı. Henüz bilinmeyen sebepten dolayı çıkan yangını, Gölbaşı Mahallesinde çalışma yapan jandarma ekipleri fark etti. Ağaçlık alandan yayılan dumanı fark ederek bölgeye giden jandarma ekibi, yangın çıkıtğı görünce durumu itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bildirdi. Kısa sürede bölgeye itfaiye ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü'nden 5 arazöz ve 2 itfaiye aracı sevk edildi.
Jandarma ekiplerinin dikkati sayesinde yangın büyümeden söndürülürken, yaklaşık 2 dönüm ormanlık alan tahrip oldu. Ekipler yangının çıkış sebebini belirlemek için çalışma başlattı.



Jandarma, İtfaiye, Kestel, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
05:47   Edremit'te sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü
05:40   Edremit'te sazlık alanda yangın (1)
05:40   Jandarmanın dikkati sayesinde orman yangını büyümeden söndürüldü
05:39   Makas atan otomobil kazaya neden oldu: 4 yaralı
05:38   Tekirdağ'da otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
05:38   500 bin liralık kaçak telefon ve aksesuarı ele geçirildi
05:05   Cumhurbaşkanı Atama Kararı Resmi Gazete'de