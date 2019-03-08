Jandarmanın Dikkati Yaşlı Adamı Dolandırılmaktan Kurtardı

Kaynak: İHA

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde telefonla aradıkları yaşlı şahıstan 12 bin lira alan telefon dolandırıcıları, yaşlı adamın bankadaki paralarına da göz koyunca jandarmanın dikkati sayesinde yakalandılar.Edinilen bilgiye göre Bigadiç'in Yukarıçamcı mahallesinde oturan yaşlı adamı telefonla arayan ve kendilerini Komiser olarak tanıtan H.A. ve M.A. yaşlı adam İ.G.'nin altın hırsızlığına karıştığını söyleyerek yaşlı adamın 12 bin lirasını aldılar. Yaşlı adama bu paranın yeterli olmadığını belirten zanlılar yaşlı adamdan bankada bulunan 30 bin lirasını çekerek getirmelerini istedi. Yaşlı adan ticari taksi tutarak, Bigadiç'te bankadan parasını çekip köyüne dönerken, yolda ticari taksi jandarma tarafından durdurularak yapılan kontrolde, Jandarma heyecanlı olan İ.G.ye soru sorması üzerine, 'Köyünde bekleyen komiserler olduğunu ve parayı onlara götürdüğünü' beyan etmesi üzerine, jandarma ekipleri yaşlı şahıs ile Yukarıçamcı köyüne gittiler. Jandarmanın geldiğini gören H.A. ve M.A. kaçarken yakalandı. Jandarmanın yaptığı üst aramasında yaşlı adamdan aldıkları 12 bin lira bulundu. Para Cumhuriyet Savcısının talimatı ile yaşlı adama teslim edildi.Gözaltına alınan H.A. ve M.A. isimli şüpheliler adli makamların talimatı ile tutuklanarak Kepsut Kapalı Cezaevine teslim edildi. - BALIKESİR