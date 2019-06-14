14.06.2019 14:16
Haberler»Güncel » Haber

Jandarmanın Doğu Karadeniz'de gururu oldular

Jandarmanın Doğu Karadeniz

Jandarma Teşkilatı'nın 180. Kuruluş yıldönümü Giresun'da da düzenlenen etkinliklerle kutlanıyor.

Jandarma Teşkilatı'nın 180. Kuruluş yıldönümü Giresun'da da düzenlenen etkinliklerle kutlanıyor. Giresun Valiliği önünde düzenlenen törene Karadeniz yaylalarını terör örgütüne dar eden Jandarma Özel Harekat Timleri de katıldı.

Törende konuşan Giresun İl Jandarma Alay Komutanı Albay Bahittin Murat Yakın, Jandarma Teşkilatı'nın önemine vurgu yaptı. Albay Yakın, "Mensubu olmaktan onur duyduğumuz Jandarma'nın 180. Yıl dönümünü gururla kutlamanın onur, mutluluk ve heyecanı içerisindeyiz. Başarılarla dolu 180 yıllık köklü bir tarihe sahip olan Jandarma Genel Komutanlığı kurulundan bu güne kadar yüce milletimizin engin sevgisine mazhar olmuş Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğünün korunması, milletimizin huzur ve güvenliği ile kamu düzenin sağlanması yönündeki hizmetleri ile ulusumuzun her zaman takdirini kazanmıştır" dedi.

Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları ise yaptığı konuşmada, "Kuruluşundan bugüne dek yurdumuzun her noktasında vatandaşımızın huzur ve güvenliği için fedakarca, kahramanca mücadele eden istikrarımızı ve güvenliğimizi hedef alan tüm saldırılara karşı üstün bir gayret ortaya koyan Jandarma Teşkilatımızın 180'inci kuruluş yıl dönümünü en kalbi duygularımla kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Vali Sarıfakıoğulları, "Jandarma Teşkilatımız vatan, millet ve bayrak aşkı, donanımlı personeli, teknolojik gelişmeleri yakından takip eden kurumsal yapısı, disiplini ve üstün görev anlayışıyla her daim aziz milletimizin gönlünde özel bir yere sahip olmuştur. Jandarma Teşkilatımız Emniyet Teşkilatımızla kol kola, FETÖ ve bölücü terör örgütleriyle mücadelede üstün gayret ve fedakarlıklar göstermektedir. Vatandaşımızla iç içe görev yapan teşkilatımız önce insan odaklı olarak vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerini vatandaş güvenliğini ilke edinmiştir. Teşkilatımız ilimizde gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleri vatandaş odaklı çalışma prensiplerinin en canlı örnekleri olmuştur" dedi.

Konuşmaların ardından Jandarma konulu şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verilirken, jandarma teşkilatı bünyesinde kullanılan İnsansız Hava Araçları (İHA), uzman köpekler ve zırhlı araçlar da etkinliğe gelenlere tanıtıldı. - GİRESUN
Kaynak: İHA
Karadeniz, Giresun, Jandarma, Güncel

Son Dakika Haberleri
16:23 Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ın öğrencileri, ilkokuldan mezun oldu
16:23 İzmir'den motosikletle Mardin'e gelip, öğrencilere karne hediyesi dağıttı
16:23 "HARABEyİZ" Kolektifi İlk Projesi'yle Beyoğlu'nun arka sokaklarında kapısını açıyor
16:23 Başarılı öğrenciler ödüllendirildi
16:23 Milan'dan unutulmaz futbolcularına idari görev
16:23 Hayallerini gerçekleştirmek için inşaat mühendisi oldu - TEKİRDAĞ
16:23 "Pinokyo" ilk kez bale sahnesinde
16:23 Mezuniyet töreninde evlilik teklifi
16:22 Binali Yıldırım'a Uyarladığı Şarkıyla İzlenme Rekoru Kırıyor
16:22 Dündar çifti yeniden bir arada: Can Dündar'ın eşi Dilek Türker Dündar Türkiye'den ayrıldı
16:22 Zorlu, kıvılcımlar hareketi gönüllülük haftasında geleceğe ışık yaktı
16:22 Okul tabelasındaki 'şht' kısaltması, 'şehit' olarak değiştirildi
16:21 Çanakkale'de 76 bin 469 öğrenci karne aldı
16:21 Öğrenciler yaz tatilini nasıl değerlendirmeli?