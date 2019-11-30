Haberler » 3. Sayfa » Jandarmanın 'Dur' ihtarına uymayan şüpheli araçtan uyuşturucu çıktı - Haber

Jandarmanın 'Dur' ihtarına uymayan şüpheli araçtan uyuşturucu çıktı

Eskişehir'de, jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği yol uygulaması sırasında, 'dur' ihtarına uymayarak kaçan 2 şüphelinin aracında çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

30.11.2019 11:02 | Son Güncelleme: 30.11.2019 11:07Jandarmanın 'Dur' ihtarına uymayan şüpheli araçtan uyuşturucu çıktı
'de, jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği yol uygulaması sırasında, 'dur' ihtarına uymayarak kaçan 2 şüphelinin aracında çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre; olay dün sabah saat 08.00 sıralarında Beylikova-İkipınar yol ayrımında yaşandı. Eskişehir Komutalığına bağlı ekiplerce gerçekleştirilen yol uygulaması sırasında, H.D. yönetimindeki 26 ABK 839 plakalı araç ekiplerin 'dur' ikazına uymayarak kaçtı. Jandarma ekiplerinin takibi sonucu, şüpheli araç İkipınar-Kaymaz yol ayrımında araç durduruldu. Şüpheli H.D. ve ve yanında yolcu olarak bulunan R.S.E.'nin üzerilerinde ve araçta yapılan aramada; 43 gram metamfetamin ve içmede kullanılan pipet malzemesi, 1 gram eroin, 1 adet kuru sıkıdan bozma 9 milimetre tabanca, tabancaya ait 1 adet şarjör, 10 adet 9 milimetre mermi, 1 adet kasatura, 1 adet sustalı bıçak ve çok sayıda uyuşturucu satışında kullanmak üzere pipet ele geçirildi.

KOM Şube Müdürlüğü narkotik köpeği ile araçta yapılan detaylı aramalarda ise, araç şoför mahallinde kapı kenarındaki gözde bulunan powerbank içerisine gizlenmiş vaziyette 1'er gramlık 5 adet pipet içinde satışa hazırlanmış 5 gram metamfetamin ve 2 gram esrar maddesi de bulundu.

Ayrıca jandarma ekiplerinin şüpheli H.D.'ye ait iki ikametgahta yapılan aramada da 1 adet kuru sıkı tabanca, 21 adet kuru sıkı tabanca fişeği ve 12 adet 9 milimetre tabanca fişeği elde edildi.

Öte yandan olayla ilgili gözaltına alınan biri kadın 2 şüphelinin İl Jandarma Komutanlığındaki sorgularının devam ettiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Jandarma, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
12:57 Marmara'daki fırtına feribot seferlerini vurdu
12:53 Taş kırma makinesine düşen işçi öldü
12:52 Uyuşturucu ve alkol alan genç kadın bankta sızıp kaldı
12:47 Barış Pınarı Harekatı'na gönüllü olarak katılmak isteyen 72'lik dede, kendini astı
12:44 Malatya'da ev yangını, 3 kişi dumandan etkilendi
12:33 Cinayet zanlısı baba ve oğluna 106 yıl hapis cezası
12:21 Yılbaşı öncesi Kandıra hindisine yoğun ilgi! Tanesi 250 lira
10:18 SGK'nın yaptığı özel ödemeler yıl sonuna kadar alınabiliyor
10:07 Eşini defalarca aldatan genç kadının sevgilimden dediği çocuk da başkasından çıktı
09:39 Esenler Otogarı'nda kadın müdür, firmasının peronlarını bölen duvarları "Satışları engelliyor" deyip çekiçle yıktı
21:21 Dün ameliyat olan profesör Murat Tosun, evinde ölü bulundu
20:14 Dev kayalar baraja düştü! Heyelan anı kameralara böyle yansıdı
19:25 Doktora şiddet! Masanın üzerine çıkıp tekme attı
19:24 Başakşehir'de metro şantiyesinde göçük: 1 ölü
17:27 Galatasaray'ın Arda Turan transferi için İspanyollardan flaş açıklama
30.11.2019 13:07:13