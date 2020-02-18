Jandarmanın "dur" ikazına uymayan minibüste 27 düzensiz göçmen yakalandı

Tekirdağ
'ın Muratlı
ilçesinde jandarmanın "dur" ikazına uymayan minibüste, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 27 düzensiz göçmen yakalandı.
İlçe Jandarma
Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine 34 VS 9883 plakalı minibüsü Aşağısevindikli Mahallesi'nde durdurmak istedi.
Ekiplerin "dur" ikazını dikkate almayıp yoluna devam eden sürücünün kullandığı araç, kovalamacanın ardından durduruldu.
Minibüste yapılan aramada, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 1 Hindistan ve 26 Pakistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Sürücü Ö.Ö. gözaltına alındı.