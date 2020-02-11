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Jandarmanın durdurduğu araç uyuşturucu zulası çıktı: 2 gözaltı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda 2 bin 475 uyuşturucu hap ve 2 kilo 10 gram uyuşturucu madde ile yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

11.02.2020 11:25 | Son Güncelleme: 11.02.2020 11:25Jandarmanın durdurduğu araç uyuşturucu zulası çıktı: 2 gözaltı
'nin ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda 2 bin 475 uyuşturucu hap ve 2 kilo 10 gram uyuşturucu madde ile yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Kocaeli İl Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen istihbari çalışmalar ve fiziki takipler sonucunda Dilovası ilçesinde bir aracı takibe aldı. Takip sonrasında Dilovası İlçesi Demirciler Mahallesi bölgesinde durdurulan araçta narkotik köpeği ile yapılan aramalarda aracın içerisine zula edilmiş halde 2 bin 475 adet ekstacy hap, 2 kilo 2 gr sentetik kannabinoid ve 8 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Uyuşturucu maddelere el koyan ekipler, araçta bulunan 2 kişiyi de gözaltına aldı. İl Jandarma Komutanlığına götürülen şüphelilerin işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. - KOCAELİ

Jandarma, Dilovası, Kocaeli, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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