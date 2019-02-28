28 Şubat 2019, 19:35
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Jandarmanın Durdurduğu Araçta Keklikler Ele Geçirildi

Jandarmanın Durdurduğu Araçta Keklikler Ele Geçirildi

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından yapılan yol uygulamasında durdurulan otomobil içerisinde 3 adet keklik ele geçirildi.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından yapılan yol uygulamasında durdurulan otomobil içerisinde 3 adet keklik ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Koçali Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından Adıyaman- Çelikhan karayolunda yapılan yol kontrolünde durdurulan 44 plakalı bir otomobilde arama yapıldı. B.Ü. idaresindeki otomobilde yapılan aramalarda kafesler içerisinde 3 adet keklik ele geçirildi. Keklikler doğaya bırakılmak üzere Adıyaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN Çelikhan, Jandarma, Adıyaman, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
Kaynak: İHA


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