Haberler » 3. Sayfa » Jandarmanın durdurduğu araçtan uyuşturucu çıktı - Haber

Jandarmanın durdurduğu araçtan uyuşturucu çıktı

Zonguldak'ta jandarma ekiplerinin durdurduğu araçtan uyuşturucu çıktı.

25.11.2019 11:54 | Son Güncelleme: 25.11.2019 11:59Jandarmanın durdurduğu araçtan uyuşturucu çıktı
'ta jandarma ekiplerinin durdurduğu araçtan uyuşturucu çıktı.

Zonguldak İl Komutanlığınca yapılan istihbarat çalışmalar sonucunda; Çaycuma İlçe Jandarma Komutanlığınca Filyos beldesi Hisarönü Mahallesinde eski iskele mevkisinde icra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında bir araç durduruldu. içerisinde bulunan Ö.A. (36) R.M. (34) T.Y. (35) ve S.S.A. (36) isimli şahısların şüpheli hareketler sergilemeleri üzerine yapılan aramada 4.11 gram esrar olduğu değerlendirilen madde ve 22 sarma kağıdı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheliyle ilgili adli tahkikata başlandı. - ZONGULDAK

Zonguldak, Jandarma, Araç, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
13:06 Fatih'te 300 kiloyu aşan kaçak nargile tütünü ele geçirildi
13:02 Mektuptan çıkan kimyasal maddeler incelenmesi için Ankara'ya gönderildi
13:01 Almanya Dresden'de hırsızlık alarmı
12:57 Galatasaray'ın devre arasındaki ilk transferi Onyekuru olacak!
12:57 Sobadan sızan gazdan 4 kişi zehirlendi
12:55 Diyanet, faize bulaşmak istemeyen din görevlileri için çözüm buldu
12:54 Şişli'de yol kavgasında öldürülen eski İran ajanı çıktı
12:33 Silah tutukluk yapınca, çaresiz kadın hayatta kaldı
11:32 Balık istifi yolcu taşımak için koltukları söküp tabure koymuşlar
11:03 Chivas file bekçisi Jose Rodriguez'den kaleden kaleye gol
10:50 "Jigolo yapma" vaadiyle yüzlerce kişiyi dolandıran çete yakalandı
10:21 Cem Yılmaz'dan "Abi espri yap da gülelim" diyen hayranına beklenmedik tepki!
10:07 Çocuklarını alevlerin arasından çekip alan anne, sevinemedi
09:59 Şoför kavgayı ayırmayanlara kızdı, otobüsü durdurdu
09:41 Alkollü müşteri barda dehşet saçtı: 2 garson bıçaklandı
25.11.2019 13:07:22