Jandarmanın Göz Bebekleri, Huzura Katkı Sağlıyor

15 Aralık 2018 Cumartesi 12:31



15 Aralık 2018 Cumartesi 12:31

Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) Komutanlığındaki zorlu eğitimlerinin ardından teşkilatın göz bebekleri olarak jandarma komutanlıklarında görev yapan dedektör köpekler, huzurun sağlanmasında önemli rol oynuyor.Sinop İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde "uyuşturucu arama", "mayın arama", "bomba arama" ve "arama kurtarma" alanlarında görevlendirilen dedektör jandarma köpekleri, kendileri için oluşturulan özel alanlarda eğitmenleri tarafından antrenman yaptırılarak yurt içi ve yurt dışı görevlerde yer almak üzere hazır bekletiliyor.Jandarmanın yaptığı çalışmalarda gerekli durumlarda kullanılan köpekler, keskin koku alma yetenekleriyle hem operasyonlara hem de vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasına önemli katkı sağlıyor.Bomba aramada "Cudi", uyuşturucuyla mücadelede "Çevik", iz takipte "Halka" ve mayın aramada "Erik" adlı köpekler, operasyonların başarıya ulaşmasında etkin rol oynuyor.Köpekler, bugüne kadar yurt içi ve dışında yaptıkları görevlerde uyuşturucu, silah, patlayıcı ve arazide kaybolanların bulunmasında yardımcı oldu.Uyuşturucu arama köpeği sorumlusu Uzman Jandarma Çavuş Esat Taşkın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köpeklerin eğitimlerinin ardından kendilerine verilen görevleri layıkıyla yerine getirdiklerini söyledi.Özel eğitimli köpeklerin her birinin özellikleri sayesinde kendi alanlarındaki çalışmalara önemli katkı sunduklarını dile getiren Taşkın, şunları kaydetti:"Köpeklerin koku alma duyusu, insanlara oranla en az 40 kat fazladır. Hassas burunları sayesinde zaman zaman suç unsurlarının bulunmasında teknolojik cihazlardan daha başarılılar. Uyuşturucu arama köpeğimiz Çevik, 2016 yılında JAKEM'deki eğitimini tamamladıktan sonra Hakkari İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görevlendirildi. Burada yapılan faaliyetlerde 171 kilogram eroin, 327 kilogram esrar yakalanmasında katkı sağladı. Çevik, Sinop'ta icra edilen 157 operasyonda ise 20 kilogram esrar ve çok sayıda uyuşturucu hapın yakalanmasına katkı verdi."Cudi, Zeytin Dalı Harekatı'na da katıldıBomba arama köpeği sorumlusu Jandarma Uzman Çavuş Orçun Seyit Çelebi ise bomba arama köpeklerinin katıldıkları görevlerde suç unsurlarını yüzde 85 tespit etme özelliğine sahip olduklarına dikkati çekti.Cudi'nin 2014 yılında JAKEM'deki eğitimini tamamlayarak göreve başladığını aktaran Çelebi, "Cudi ilk görev yeri olan Ağrı İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde katılığı operasyonlarda el yapımı patlayıcıların tespiti ile çok sayıda mühimmatın ele geçirilmesinde katkı sağladı. 2017 yılı genel atamalarında Sinop İl Jandarma Komutanlığı emrine verildi. Burada yer aldığı 36 operasyonda ruhsatsız tüfek, tabanca ve mühimmatların yakalanmasında önemli katkılar yapmıştır." ifadelerini kullandı.Çelebi, Cudi'nin Zeytin Dalı Harekatı'na da katıldığını belirterek, Afrin'de başarılı çalışmalara imza attığını kaydetti.