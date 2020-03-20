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Jandarmanın ikna ettiği 1 terörist daha teslim oldu

Mardin, Bitlis ve Elazığ İl Jandarma Komutanlıkları ekipleri tarafından müştereken yürütülen ikna çalışması neticesinde PKK/KCK terör örgütü üyesi terörist teslim oldu.

20.03.2020 09:51 | Son Güncelleme: 20.03.2020 09:51
Jandarmanın ikna ettiği 1 terörist daha teslim oldu
Mardin , Bitlis ve Elazığ İl Jandarma Komutanlıkları ekipleri tarafından müştereken yürütülen ikna çalışması neticesinde PKK/KCK terör örgütü üyesi terörist teslim oldu.

İl Jandarma Komutanlıkları ekipleri, terör örgütüne katılanlara ve ailelerine ulaşarak teröristlerin teslim olmaları için ikna çalışmalarını sürdürüyor. Silahlı terör örgütüne üye olma suçundan kaydı bulunan "Sorej Palu" kod adlı Burhan Üstündağ isimli PKK/KCK mensubu, ikna edilerek Demirtepe Hudut Karakoluna teslim oldu. Teröristin işlemlerinin Mardin İl Jandarma Komutanlığında devam ettiği öğrenildi. - MARDİN

Kaynak: İHA

Etiketler : Jandarma, Mardin, 3. Sayfa

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