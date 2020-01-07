Haberler » Güncel » Jandarmanın ikna ettiği terörist teslim oldu - Haber

Jandarmanın ikna ettiği terörist teslim oldu

Batman'da, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen ikna çalışması sonucu terör örgütü PKK'nın Irak'taki kamplarından kaçan terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

07.01.2020 14:38 | Son Güncelleme: 07.01.2020 14:38 Jandarmanın ikna ettiği terörist teslim oldu
Batman'da, İl Komutanlığı ekiplerince yürütülen ikna çalışması sonucu terör örgütü PKK'nın Irak'taki kamplarından kaçan terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, 2014 yılında terör örgütü PKK'ya katılan 33 yaşındaki A.T, İl Jandarma Komutanlığı ekipleriyle iletişime geçerek, örgütün Irak'taki kamplarından kaçtı.
Şırnak'ın Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısında güvenlik güçlerine teslim olan A.T, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi'ne getirildi.
Jandarmadaki ilk ifadesinde duyduğu pişmanlığı dile getiren A.T, terör örgütü PKK'nın Kürtlerin hakkını savunmadığını, örgüt içinde istismar olaylarının ve infazların çok fazla yaşandığını belirtti.
A.T'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Jandarma, PKK, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:22   Samsun'dan kısa kısa - Haber
16:22   Konya'da kar yağışı nedeniyle çatısı çöken mandırada 6 hayvan telef oldu - Haber
16:20   Burak Yılmaz: "Şampiyonluk şansımız çok yüksek" - Haber
16:20   Kocaeli'de fuhuş operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı - Haber
16:20   Şehirlerarası terminalde 2019 denetim uygulamaları - Haber
15:24   İstanbul Üniversitesi'ndeki yemek eyleminde öğrenciyi darp eden polis, görevden uzaklaştırıldı - Haber
14:19   Sabiha Gökçen'de uçuşların durdurulması yolcuları sinirlendirdi, ıslıklı protesto ettiler - Haber
14:18   Savcılar, ceza alması muhtemel şüphelilere "ceza" önerebilecek - Haber
14:11   Emniyet'ten, Kayseri'de polisin vatandaşı darp ettiği iddiasına ilişkin açıklama geldi - Haber
13:35   Uzmanlar uyardı! Özel günlerde WhatsApp üzerinden kişisel bilgilerinize ulaşılabilir - Haber
7.01.2020 16:22:15