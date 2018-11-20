Jandarmanın İstanbul'daki Darbe Faaliyetlerine İlişkin Dava

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin eski İstanbul
İl Jandarma
Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan'ın da aralarında bulunduğu 44'ü tutuklu 76 sanığın yargılandığı davada, tanıkların dinlenilmesine devam edildi.?
İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Silivri
Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nin karşısında bulunan binada yapılan duruşmada, tanıkların dinlenildi.
Duruşma salonuna SEGBİS ile bağlanan tanık İsa Gülter, olay tarihinde er olarak görev yaptığını belirterek, Zekeriyaköy Karakolu'nda olay gecesinde neler olduğunu anlattı.
Tanık Gülter, komutanı olan Teğmen Kerem Kartal
'ın kendilerine silah temizliği, telsiz batarya dolumu yaptırdığını, her zaman yapılan hazırlıklar olmadığını, 15 Temmuz'dan bir hafta önce eğitime alındıklarını ve mühimmat hazırlığının yapıldığını söyledi.
Olay günü yemekhanede toplandıklarını, askerlerin dışarıya çıkmayacağı emrinin verildiğini, sivil halk gelmeye başlayınca darbeye teşebbüs olduğunu anladığını ifade eden tanık Gülter, araçlara silah, çelik yelek ve kask yüklemesi yapıldığını aktardı. Bu emrin teğmenin emriyle gerçekleştiğini dile getiren Gülter, tam araçlara binecekleri sırada teğmene telefon geldiğini ve 2. bir emre kadar çıkılmayacağının söylendiğini dile getirdi.
Dışarıdan karakola gelen 3 sivil şahsı tanımadığını aktaran tanık Gülter, bu kişilerin daha sonrasında araçlarına binip ayrıldığını ve teğmenin de daha sonrasında evine gittiğini söyledi.
Bir diğer tanık Volkan Yılmaz
da, olay tarihinde uzman jandarma olarak İl Jandarma Komutanlığı'nın muhabere bölümünde görevli olduğunu, haber merkezinde nöbetçi olarak görev yaptığını, olay gecesi "harekat yıldırım" mesajının geldiğini, izinlerin iptal edilmesiyle ilgili olduğunu, bu mesajların alay komutanı Gürcan Sercan'a götürüldüğünü, mesajları kendisinin götürmediğini anlattı.
Olay gecesi sıkıyönetim direktifinin geldiğini dile getiren tanık Yılmaz, "Nöbetçi amir ve asayiş şube müdür vekili bizim bölüme geldi. 25 sayfa vardı, sayfalar karışınca bir çıktı daha aldım. Bu direktif alay komutanına götürüldü. Ben baktım 'Yurtta Sulh Konseyi' falan yazıyordu. Alay komutanı 'Mesajı hazırlayın, bekleyin' demiş. Ben çekmedim bu mesajı, çekmeyeceğini söyledim. Daha sonra 'Mesajı yayınlamayın' diye mesaj geldi. Bu mesaj da alay komutanına gitti." dedi.
Tanıkların beyanlarının alınmasından sonra duruşma yarına ertelendi.
Jandarma,İstanbul