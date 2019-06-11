Jandarmanın kaçak avcılarla mücadelesi

Kaynak: İHA

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, son 2 gün içerisinde yaptığı çalışmalar kapsamında bin 150 metre manyat ağ ile bin 200 kilosu canlı olmak üzere 3 bin 500 kilo kaçak avlanmış balık ele geçirdi.Van Gölü'nün endemik türü olan ve 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında avlanması yasak olan inci kefali için jandarma ekipleri, çalışmalarını gece gündüz sürdürüyor. Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri karadan, havadan ve gölden aldığı tedbirlerle kaçak avlanmanın önüne geçmeye çalışıyor. İcra edilen önleyici faaliyetlerde son iki gün içerisinde Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı, Edremit Bot Tim Komutanlığı ve Çevre Timi tarafından Yalındüz ve Balaklı mahallesi bölgelerinde yapılan kontrollerde toplam bin 150 metre manyat tipi ağ ile bin 200 kilosu canlı olmak üzere 3 bin 500 kilo inci kefali ele geçirildi. Canlı balıklar jandarma ekipleri tarafından Van Gölü'ne tekrar bırakılırken, diğer balıklar ve ağlar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildi. - VAN