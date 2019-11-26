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Jandarmanın keskin nişancıları yarıştı

Jandarmanın keskin nişancıları yarıştıANKARA - Jandarma Genel Komutanlığı emrinde, Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat birliklerinde görevli keskin nişancıların katılımıyla, Boran III keskin nişancı Yarışması'nın Foça'da tamamlandığını bildirdi.

26.11.2019 16:03 | Son Güncelleme: 26.11.2019 16:05
Jandarmanın keskin nişancıları yarıştı
ANKARA - Jandarma Genel Komutanlığı emrinde, Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat birliklerinde görevli keskin nişancıların katılımıyla, Boran III keskin nişancı Yarışması'nın 'da tamamlandığını bildirdi.
Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medyada yaptığı paylaşımda, keskin nişancılara yapılan konuşmalara yer verildi.
Sosyal medya hesabından paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Jandarma Genel Komutanlığı emrinde, Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat Birliklerinde görevli Nişancıların katılımıyla, 18-24 Kasım tarihleri arasında düzenlenen Boran III Keskin Nişancı Yarışması Foça'da tamamlandı."
Jandarmanın keskin nişancıları yarıştı

Jandarma, Keskin, Foça, Genel

Kaynak: İHA


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