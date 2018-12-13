Jandarmanın Kış Denetimi Uygulaması

Afşin İlçe Jandarma
Komutanlığı ekipleri, trafik denetimi yaptı.
Trafik timlerinin ilçenin farklı noktalarındaki kontrollerinde, ticari araçlarda kış lastiği, zincir, takoz ve çekme halatı bulunup bulunmadığını denetlendi.
Timler aynı konuda Afşin'e bağlı 58 mahallede bulunan tüm camilere, petrol istasyonlarına, kahvehane, lokanta, internet kafe, bakkal ve berber dükkanlarına uyarıcı broşürler astı.
Trafik timleri kontrollerinde de sürücülere, mecbur olmadıkça özel araçlarla karlı, yağmurlu, sisli havalarda ve buzlu yol kesimlerinde yolculuk yapmamaları konusunda uyardı.
13 Aralık 2018 Perşembe 22:09