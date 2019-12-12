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Jandarmanın kovaladığı otomobilden poşetle uyuşturucu attılar

MERSİN'in Erdemli ilçesinde jandarma ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan şüphelilerin araçtan attığı poşet içerisinde çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi.

12.12.2019 13:51 | Son Güncelleme: 12.12.2019 13:51Jandarmanın kovaladığı otomobilden poşetle uyuşturucu attılar

MERSİN'in ilçesinde jandarma ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan şüphelilerin araçtan attığı poşet içerisinde çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

İl Komutanlığı Kom Şube Müdürlüğü ve Kargıpınarı Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde satışı yapan kişilere yönelik çalışma başlatıldı. Ekipler, Erdemli İlçesi Çeşmeli Mahallesi'nde, şüphe üzerine takibe alınan bir aracı durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan şüpheliler, araç içerisinden yol kenarına bir poşet attı. Şüpheli araç ve içerisindeki 2 kişi, yapılan takip sonucunda yakalandı. Araçta yapılan aramada 4 gram skunk, yol kenarına atılan poşet içerisinde ise 83 ecstasy hap ele geçirildi.Olayla ilgili yakalanan 2 kişi de ifadeleri alındıktan sonra çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı.



Jandarma, Erdemli, Mersin, Güncel

Kaynak: DHA

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