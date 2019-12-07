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Jandarmanın Mersin'e gönderdiği sahipsiz hayvanlar Alanya barınağına geri getirildi

Alanya Belediyesi Veteriner İşler Müdürlüğü'nün hayvan toplama ekiplerince vatandaş ve muhtarların talebi üzerine yaylalarda toplanan ve Mersin sınırına girilmesi sebebiyle Jandarma tarafından Bozyazı Hayvan Barınağı'na yönlendirilen sahipsiz köpekler, yapılan görüşmeler neticesinde...

07.12.2019 14:16 | Son Güncelleme: 07.12.2019 14:23Jandarmanın Mersin'e gönderdiği sahipsiz hayvanlar Alanya barınağına geri getirildi
Alanya Belediyesi Veteriner İşler Müdürlüğü'nün hayvan toplama ekiplerince vatandaş ve muhtarların talebi üzerine yaylalarda toplanan ve sınırına girilmesi sebebiyle tarafından Hayvan Barınağı'na yönlendirilen sahipsiz köpekler, yapılan görüşmeler neticesinde Alanya Belediyesi Sahipsiz Hayvan Barınağı'na getirilerek rehabilitasyon süreci için teslim alındı.

Alanya Belediyesi Veteriner İşler Müdürlüğü'ne bağlı Hayvan Toplama ekiplerince Perşembe günü Söğüt, Çayarası, Kaplanhanı, Sarıveliler ve Gazipaşa/Mersin bölgesi ortak yaylalarında toplanan sahipsiz hayvanlar, kısa yoldan gelmek maksadıyla Mersin/Bozyazı sınırına girmesi sonucu burada aracı durduran Jandarma ekiplerince, Bozyazı Hayvan Barınağı'na sevk edilmişti. Yapılan görüşmeler neticesinde sahipsiz hayvanlar, dün Alanya Belediyesi Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne sevk edildi. Sevk işleminin ardından yapılan kontrollerde hayvanların herhangi bir zarar görmeden sevki gerçekleşerek bakım ve rehabilitasyona alındığı açıklandı. - ANTALYA

Alanya Belediyesi, Jandarma, Bozyazı, Mersin, Güncel

Kaynak: İHA

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