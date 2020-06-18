Jandarmanın örgüt operasyonunda gözaltına alınan 7 kişi adliyede

Samsun'un Bafra ilçesinde jandarma tarafından 'suç işlemek amacıyla örgüt kuranlara' yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Jandarmanın örgüt operasyonunda gözaltına alınan 7 kişi adliyede
18.06.2020 11:21 | Son Güncelleme: 18.06.2020 12:13
Samsun'un Bafra ilçesinde jandarma tarafından 'suç işlemek amacıyla örgüt kuranlara' yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, suç işlemek amacıyla örgüt kuranlara yönelik düzenlediği eş zamanlı operasyonda "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve örgüt faaliyeti çerçevesinde silah ve mühimmat imal ve ticareti yapmak" suçlarından M.B., R.V.K., G.A., A.B., Y.B. ile olayla bağlantılı olduğu ileri sürülen Z.Ş. ve B.Ş.'yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslarla birlikte 1 adet av tüfeği ve av tüfeğine ait 7 adet dolu fişek, 1 adet kuru sıkı tabanca, 4 adet tabanca yayı, 333 adet 9 mm çapında tabanca fişeği, 1 adet 7,62 mm çapında G3 piyade tüfeği fişeği, 1 adet 5,56 mm çapında HK-33 piyade tüfeği fişeği, 1 adet 45 cal. tabanca fişeği, 1 adet oluklu ve testereli kasatura bıçak ele geçirildi. 7 zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından Bafra Adliyesine sevk edildi.

Operasyon kapsamında ara yakalanmalarda ise 1 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ses ve gaz tabancasından namlusu değiştirilerek üretilmiş tabanca, 3 adet ses ve gaz tabancası, 1 adet pompalı av tüfeği, 278 adet 9 mm çapın tabanca fişeği, 36 adet 7,65 mm çapında tabanca fişeği, 117 adet boş kovan, 16 adet 7,65 mm tabanca fişeği çekirdeği, 1 adet torna makinesi, 1 adet mengeli sehpa, 174 adet tabanca imalatında kullanılan torna tesviye malzemesi ve 1 adet silah imalathanesinin ele geçirildiği öğrenildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Etiketler: Jandarma, Samsun, Bafra, 3. Sayfa, Haber

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