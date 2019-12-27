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Jandarmanın titiz çalışması, ölümlü kazaya neden olan sürücüyü yakalattı

İZMİR'in Bergama ilçesinde, yol kenarında cansız halde bulunan Ramazan Arıkan'a çarpan otomobilin izini süren jandarma, önce olay yerinde bulunan kırık tampon ve far camını oto tamir ustasına inceleterek modeli belirledi, ardından da aynı model 450 otomobili mercek altına aldı.

27.12.2019 12:18 | Son Güncelleme: 27.12.2019 12:18 Jandarmanın titiz çalışması, ölümlü kazaya neden olan sürücüyü yakalattı

İZMİR'in ilçesinde, yol kenarında cansız halde bulunan Ramazan Arıkan'a çarpan otomobilin izini süren jandarma, önce olay yerinde bulunan kırık tampon ve far camını oto tamir ustasına inceleterek modeli belirledi, ardından da aynı model 450 otomobili mercek altına aldı. Kazanın ardından tamir ettirilen otomobil, oluşturulan kontrol noktasında, ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü tutuklandı. 

Çandarlı Kavşağı yakınlarında, geçen 4 Aralık günü, Ramazan Arıkan'ın cansız bedeni bulundu. Vatandaşların ihbarıyla harekete geçen İl Komutanlığı ekipleri, olay yerinde yaptığı incelemede kırık tampon parçası ve kırık far camı buldu. Arıkan'ın trafik kazasına kurban gittiğini belirleyen ekipler, bulunan parçaları, oto tamir ustasına inceletti. Böylelikler otomobil olduğu saptanan aracın modeli tespit edildi. İlçedeki 450 araç mercek altına alındı. Oluşturulan kontrol noktalarında da aynı modeldeki araçlar incelendi. Kontrol sırasında durdurulan bir otomobilin, boyandığı ve tampon ile farlarının değiştiği tespit edildi. Otomobil sürücüsü H.Y., gözaltına alındı.

Jandarmada suçunu itiraf eden H.Y.'nin, olaydan sonra otomobilini eniştesi B.O.'ya verip, Menemen Sanayi Sitesi'nde tamir ettirdiği, daha sonra geri aldığı belirlendi.

Adliyeye sevk edilen H.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Jandarma, Bergama, Güncel

Kaynak: DHA

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