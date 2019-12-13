Haberler » 3. Sayfa » Jandarmanın uyuşturucu operasyondaki 8 şahıs adliyede - Haberler

Jandarmanın uyuşturucu operasyondaki 8 şahıs adliyede

Samsun'da jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 kişi adliyeye sevk edildi.

13.12.2019 13:02 | Son Güncelleme: 13.12.2019 13:07Jandarmanın uyuşturucu operasyondaki 8 şahıs adliyede
'da jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile ilçe jandarma komutanlıklarında görevli ekipler, 3 gün öne çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonlarda "uyuşturucu ticareti" yaptıkları iddia edilen 8 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Jandarmadaki sorgusu tamamlanan 8 zanlı, Samsun Adliyesine sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Jandarma, Samsun, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

15:05 Gölcük'te, Servet-i Fünûn sempozyumu - Haberler
15:04 Kırşehir'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı - Haberler
15:04 Sultanahmet Meydanı'nda silahlı kavga: 2 yaralı - Haberler
15:03 87 yaşındaki kayıp şahıs donmuş halde bulundu - Haberler
15:00 Şişli'de 6 katlı binanın çatı katının çökme anı kamerada - Haberler
14:51 İmamoğlu, "Otur işine bak" diyen Erdoğan'a yanıt verdi: En iyisini 16 milyon bilir - Haberler
14:37 Esenyurt'ta metruk binada 15 günlük bebek cesedi bulundu - Haberler
14:34 Avrupa'da en fazla kadın cinayeti işlenen ülke Romanya oldu - Haberler
14:29 Son dakika: Ceren'in katili Özgür Arduç için iki ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet istendi - Haberler
14:03 Bisiklet sürücüsü, parkta yürüyen kadına saldırdı - Haberler
13.12.2019 15:11:02