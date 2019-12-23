Jandarmanın uyuşturucu operasyonunda patlayıcı madde bulundu

OSMANİYE'de, jandarma tarafından bir eve düzenlenen operasyonda, çok miktarda uyuşturucu madde ile 3 'dinamit lokumu' olduğu değerlendirilen patlayıcı madde ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince alınan ihbar üzerine, Gaziantep'ten getirdiği eroin ve metamfetamin maddesini torbacılar vasıtasıyla piyasaya sürdüğü belirlenen N.K.'ye (35) ait kent merkezindeki eve operasyon düzenlendi. Narkotik tespit köpeğinin katılımıyla yapılan aramada, evinin yanında odunluk olarak kullanılan ardiyede 20,1 gram metamfetamin, 48,7 gram eroin, 193,8 gram esrar, 122 uyuşturucu uyarıcı hap, tabanca, tabancaya ait şarjör, 37 fişek, otomatik av tüfeği, 30 santim uzunluğunda komando bıçağı, 1 kağıt küp içerisinde yaklaşık 2,5 kilo ağırlığında 3 'dinamit lokumu' olduğu değerlendirilen patlayıcı madde, marka ve menşei belli olmayan biri araç anahtarı, 2 hassas terazi ve 83 adet uyuşturucu maddeleri satışa hazırlamak için paketlemede kullanılan kilitli poşet ele geçirildi. Yapılan aramada adresinde bulunamayan şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.