Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Jandarmanın virüs denetimi havadan görüntülendi

Eskişehir'de, Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin trafik denetimleri havadan görüntülendi.

03.04.2020 12:09 | Son Güncelleme: 03.04.2020 12:09
Jandarmanın virüs denetimi havadan görüntülendi
Eskişehir 'de, Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin trafik denetimleri havadan görüntülendi.

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında, kentin giriş ve çıkışlarındaki denetimler aralıksız devam ediyor. Jandarma Trafik Uygulama Noktasında durdurarak ateşleri ölçülen ve asayiş uygulaması yapılan sürücüler, burada uzun kuyruklar oluşturdu. Ekipler, trafiğin oluşmaması için iki koldan hızla çalışsa da araç yoğunluğu nedeniyle metrelerce kuyruk havadan görüntülendi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

3. Sayfa Manşet

Haberler

İmamoğlu’ndan Erdoğan’a ’kampanya’ cevabı: İBB devletin ta kendisidir Haberler
İmamoğlu'ndan Erdoğan'a "kampanya" cevabı: İBB devletin ta kendisidir
Haksız fiyat artışı nedeniyle kaç firma inceleme altında? Bakan sayı verdi Haberler
Haksız fiyat artışı nedeniyle kaç firma inceleme altında? Bakan sayı verdi
Demirtaş için koronavirüs sebebiyle tahliye başvurusu yapıldı Haberler
Demirtaş için koronavirüs sebebiyle tahliye başvurusu yapıldı
İspanya’da kabus devam ediyor! Son 24 saatte 932 ölüm daha yaşandı Haberler
İspanya'da kabus devam ediyor! Son 24 saatte 932 ölüm daha yaşandı
İmamoğlu, yardım kolilerinin fiyatının eleştirilmesine cevap verdi: İlk koli prototipti Haberler
İmamoğlu, yardım kolilerinin fiyatının eleştirilmesine cevap verdi: İlk koli prototipti
Bir kadını rehin alan emekli astsubay ’Virüslüyüm’ deyip polise tükürdü Haberler
Bir kadını rehin alan emekli astsubay "Virüslüyüm" deyip polise tükürdü
Bakan, koronavirüse karşı desteklenen 14 projenin maliyetini açıkladı Haberler
Bakan, koronavirüse karşı desteklenen 14 projenin maliyetini açıkladı
Bilim Kurulu üyesi Prof. Azap: Salgın ülkemizde 3-4 haftaya pik yapar Haberler
Bilim Kurulu üyesi Prof. Azap: Salgın ülkemizde 3-4 haftaya pik yapar

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

14:09: Bakırköy İSKİ şubesi korona virüs iddiasıyla kapatıldı - Haberler 14:08: Ardahan'da 675 kişi ev karantinasında - Haberler 14:06: Prof. Dr. Feriha Öz için Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde hüzünlü tören - Haberler 14:06: CHP Bandırma İlçe Başkanı Selim Panç, sağlık çalışanlarını ziyaret etti - Haberler 14:02: Konya'ya giriş çıkışlarda sıkı Korona virüs denetimi - Haberler 13:52: İmamoğlu'ndan Erdoğan'a "kampanya" cevabı: İBB devletin ta kendisidir - Haberler 13:12: Son dakika: Selahattin Demirtaş için koronavirüs sebebiyle tahliye başvurusu yapıldı - Haberler 12:23: Op.Dr. Nurettin Mutluergil, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti - Haberler 11:26: Bilim Kurulu üyesi: Prof. Dr. Prof. Dr. Alpay Azap: Salgın Türkiye'de 11 Mayıs gibi zirveye çıkar - Haberler 11:20: Sivas'ta sokağa çıkması yasak olan vatadaş, Vali'ye yakalandı - Haberler 09:14: Rusya'yı koronavirüs vakalarını saklamakla suçlayan sendika başkanı görevden alındı 21:46: Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş'tan koronavirüs açıklaması: Mevcut sayılar tüylerimizi diken diken edecek seviyede