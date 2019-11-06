Haberler » Güncel » Jandarmanın yaralı bulduğu doğana tedavi

Jandarmanın yaralı bulduğu doğana tedavi

Jandarmanın yaralı bulduğu doğana tedaviARTVİN'in Şavşat ilçesinde jandarma ekiplerince ormanlık alanda yaralı bulunan doğan, tedaviye alındı.

06.11.2019 10:45 | Son Güncelleme: 06.11.2019 10:53
Jandarmanın yaralı bulduğu doğana tedavi
ARTVİN'in Şavşat ilçesinde jandarma ekiplerince ormanlık alanda yaralı bulunan doğan, tedaviye alındı.
İlçeye bağlı Elmalı ve Susuz köylerinde devriye gezen Şavşat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ormanlık arazide yaralı doğan olduğunu gördü. Ekipler, yaralı doğanı Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü (DKMP) ekiplerine teslim etti. Yaralı doğan, DKMP ekiplerince getirildiği İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde veteriner hekimler Hasan Katık ve Gökçen Çalışkan tarafından tedaviye alındı.
'GETİRİLMESEYDİ ÖLEBİLİRDİ'
Veteriner Hekim Gökçen Çalışkan, jandarmanın duyarlılığı sayesinde yaralı doğanın hayatta olduğunu belirterek, Jandarma bulup getirmeseydi bu şekli ile avlanıp karnını doyurması oldukça zor olduğu için yaşamını kaybedebilirdi. İlk tedavisini yaptıktan sonra et alıp verdiğimizde ilk anda yemekte oldukça güçlük çekti. Bir kısım elimizle yedirdikten sonra hareketleri iyice normale dönmeye başladı. Acı çekmemesi için ön müdahaleyi yaptık. Kars Veteriner Fakültesi yetkilileri ile hocalarımızla görüştük. Tedavisi orada sürecek. Duyarlı jandarmamıza da teşekkür ediyoruz. Yakalayıp getirmeseydi kesinlikle ölüme terk edilmiş olurdu dedi.
Kimliği belirsiz kişi yada kişişlerce av tüfeğiyle vurulup yaralandığı tespit edilen yaralı doğan, ilçedeki ilk tedavisinin ardından, Kars Veteriner Fakültesi'ne götürüldü. Yaralı hayvanın, tedavisinin sürüdüğü belirtildi.
Jandarmanın yaralı bulduğu doğana tedavi

Jandarma, Elmalı, Şavşat, Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
14:16 Kendisine emanet edilen 4 kilo altınla kaçtı
14:15 Minibüs ani fren yapınca düşen 3 yolcu yaralandı
14:15 Irak'ta protestolar devam ediyor
14:15 Çin'den gelen yük treni tarihi geçiş için hareket saatini bekliyor
14:15 Bakan Soylu: "Ayağımızı bağlarlar kör kuyuya atarlardı bizi"
14:03 Mansur Yavaş'tan öğrencilere bir müjde daha! Öğrenci kartında yaş sınırlaması kaldırıldı
13:43 Yapımcı Raci Şaşmaz'ın da aralarında bulunduğu 13 kişi, nitelikli dolandırıcılıktan yargılanacak
13:01 Öldürülen YPG'li terörist Ceren Güneş'in, CHP'li Ağbaba ile Meclis'teki görüntüleri ortaya çıktı
12:46 Işın Karaca'nın boşandığı eşi Tuğrul Odabaş'tan ilk açıklama: Neden boşandık bilmiyorum
12:36 Milyonerin kızının öldürülmesinde kan konduran detaylar: Cesedin karşısında film izledi
6.11.2019 14:16:50