Jandarmanın Yaralı Halde Bulduğu Kızıl Akbaba, Tedaviye Alındı

ŞANLIURFA'da, jandarma ekipleri tarafından yaralı halde bulunan kızıl akbaba, tedaviye alındı.
İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, Karaali
bölgesinde devriyede olduğu sırada, nesli tükenme tehdidiyle karşı karşıya olan kızıl akbabayı yaralı halde buldu. Kızıl akbabayla ilgilenen jandarma ekipleri, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa
Şube Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi. Yaban
Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi Veteriner Hekimi Reşat Ektiren, jandarmanın yaralı olarak bulduğu kızıl akbabanın tedaviye alınacağını belirterek, "Yaralı kızıl akbabanın ayağındaki etiketten kuşun Sırbistan
menşeli olduğunu öğrendik. Merkezimizde tedavi altına alınacak olan kızıl akbaba daha sonra doğal yaşam alanına bırakılacak" dedi.
- Şanlıurfa
Karaali,Jandarma,Şanlıurfa
12 Aralık 2018 Çarşamba 19:37