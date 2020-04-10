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Jandarmanın yaralı halde bulduğu kızıl şahin koruma altına alındı

Muş İl Jandarma Komutanlığında görevli askerler tarafından yol kenarındaki su birikintisinde yaralı halde bulunan kızıl şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

10.04.2020 19:04 | Son Güncelleme: 10.04.2020 19:05
Jandarmanın yaralı halde bulduğu kızıl şahin koruma altına alındı
Muş İl Jandarma Komutanlığında görevli askerler tarafından yol kenarındaki su birikintisinde yaralı halde bulunan kızıl şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Korkut ilçesine bağlı Güneyik köyü civarında devriye faaliyeti yapan jandarma ekipleri, yaralı halde bir kızıl şahin buldu. Jandarma ekipleri, daha sonra yaralı hayvanı tedavisinin yapılması için Muş Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim etti. - MUŞ

Kaynak: İHA

Etiketler: Doğa Koruma ve Milli Parklar, Jandarma, Muş, Güncel
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