15.06.2019 17:32
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Jandarmanın yeni Atak helikopterinin görüntüleri yayımlandı

Jandarma envanterine yeni katılan Atak helikopterinin görüntüleri yayımlandı.

Jandarma envanterine yeni katılan Atak helikopterinin görüntüleri yayımlandı.
Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesaplarından, envantere yeni katılan "J-1921 GAZİ" kuyruk numaralı Atak helikopterinin görüntüleri, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Göklerini koruyamayan uluslar, yarınlarından asla emin olamazlar." ifadesiyle paylaşıldı.
Paylaşımda, "180'inci yıl dönümümüzde, envanterimize bir yenisini daha kattığımız, J-1921 GAZİ kuyruk numaralı Atak helikopterimiz ile gücümüze güç katmaya devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.Jandarmanın yeni Atak helikopterinin görüntüleri yayımlandı
Kaynak: AA
Jandarma, Güncel

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