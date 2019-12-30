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Jandarmanın yol kontrolünde uyuşturucu madde ele geçirildi: 6 gözaltı

Isparta'da jandarma ekiplerince yapılan yol kontrollerinde uyuşturucu madde ele geçirilirken 6 kişi gözaltına alındı.

30.12.2019 16:50 | Son Güncelleme: 30.12.2019 16:54 Jandarmanın yol kontrolünde uyuşturucu madde ele geçirildi: 6 gözaltı
Isparta'da jandarma ekiplerince yapılan yol kontrollerinde uyuşturucu madde ele geçirilirken 6 kişi gözaltına alındı.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentin giriş çıkış noktalarında uyuşturucu ile mücadele kapsamında yol kontrol uygulaması gerçekleştirdi. Yapılan uygulamada 10 gram eroin ve 2 gram esrar maddesi ele geçirildi. Jandarma ekipleri, konuyla ilgili A.K. (28), M.C.F. (21), Ü.Ç. (19), H.B.Ç. (20), H.Ç. (19) ve R.N.D.'yi (20) kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Haklarında adli işlem başlatılan 6 şüpheliden 1'i, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - ISPARTA

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Kaynak: İHA

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